Тренер сборной России — о масс-старте: Спицов жалуется на лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления команды на Олимпиаде в Пекине. Сегодня, 19 февраля, Александр Большунов завоевал золото в масс-старте, Иван Якимушкин — серебро.

«Четыре золотые награды? Ну а для чего мы работаем? Для чего мы спортсменов настраиваем, мотивируем? Это процесс реализации всей многолетней подготовки спортсменов, и психологическое состояние, к которому они шли, завоёвывая эти медали.

У нас не было каких-то планов. Хотели сработать так, как готовы. Оказалось, что готовы на очень высокие места, и показали великолепный результат.

По ходу Олимпиады Якимушкин набирал форму, и сегодня он показал прекрасную гонку. Что не получилось у Дениса Спицова? Здесь трудно сказать. Денис жалуется на лыжи. Может, что-то с лыжами было. Так бывает всегда, должно пройти время, чтобы можно было более спокойно оценить эту гонку и узнать истинные причины», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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