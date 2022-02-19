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Зимятов: сокращение 50 км продавили норвежцы. Но Большунов всё равно бы выиграл

Зимятов: сокращение 50 км продавили норвежцы. Но Большунов всё равно бы выиграл
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал сокращение дистанции в мужском масс-старте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Сокращение дистанции, думаю, продавили норвежцы. Если бы бежали 50, Саша всё равно бы выиграл с ещё большим отрывом! А Мальцев был бы третьим», — сказал Зимятов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов.

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