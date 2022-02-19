Мама Якимушкина: с сыном на Олимпиаде особо не общались — очень переживал после разделки

Наталья Якимушкина, мама российского лыжника Ивана Якимушкина, завоевавшего серебряную медаль в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине, сообщила, что практически не общалась с сыном во время турнира.

«Очень надеялась на олимпийскую медаль Ивана! Мои ожидания сегодня оправдались. Наконец-то сын будет немножко счастлив, а то никак у него не получалось. Очень рада за Ваню.



С сыном мы особо не общались, потому что он очень переживал после разделки. Говорили на любые темы, кроме выступлений на Олимпийских играх.



Сейчас позади Ивана весь мир! После разделки у него было состояние чуть получше. Начал тренироваться и стал чувствовать себя более уверенно на тренировках. Форма набиралась потихоньку, пока все эти дни была возможность тренироваться», — сказала Якимушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.