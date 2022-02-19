Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Мама Якимушкина: с сыном на Олимпиаде особо не общались — очень переживал после разделки

Мама Якимушкина: с сыном на Олимпиаде особо не общались — очень переживал после разделки
Комментарии

Наталья Якимушкина, мама российского лыжника Ивана Якимушкина, завоевавшего серебряную медаль в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине, сообщила, что практически не общалась с сыном во время турнира.

«Очень надеялась на олимпийскую медаль Ивана! Мои ожидания сегодня оправдались. Наконец-то сын будет немножко счастлив, а то никак у него не получалось. Очень рада за Ваню.

С сыном мы особо не общались, потому что он очень переживал после разделки. Говорили на любые темы, кроме выступлений на Олимпийских играх.

Сейчас позади Ивана весь мир! После разделки у него было состояние чуть получше. Начал тренироваться и стал чувствовать себя более уверенно на тренировках. Форма набиралась потихоньку, пока все эти дни была возможность тренироваться», — сказала Якимушкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Мама Якимушкина: бегала по дому, пока не позвонила дочь: «Включай — Ваня финиширует!»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022