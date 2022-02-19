Иван Якимушкин: на финише готовился к худшему. Думал, Крюгер очень сильно добавит

Российский лыжник Иван Якимушкин, завоевавший серебро в 30-километровом масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), рассказал о тактике на гонку.

«Дистанция 30 км проще для Клебо? Я видел, что просто ему не было. Все понимали, что идти впереди против ветра тяжело. Один раз я подумал, что можно провалиться и, может быть, там полегче, но там такое рубилово идёт за места, что больше я не хотел уходить. Там люди вообще не жалеют друг друга: впереди идут в два ряда, сзади – в четыре, пять (смеётся). Никто никого не пропускает. Выйти поближе к лидерам мне понравилось, и я вернулся в первую пятёрку-десятку, чтобы сохранить позицию. Рад, что мне хватило сил до финиша.

Четвёртый круг был самым сложным, особенно лестничный подъём. Там добавили темп, и тот момент был для меня критичным, когда мозг начал мне говорить: «Остановись, пойдём, там ребята сзади, всё хорошо». Я готовился на финише к худшему. Думал, Крюгер будет добавлять очень сильно», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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