Американские фигуристы вызваны в суд по делу о незаконном использовании музыки на ОИ-2022

Американская пара фигуристов Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер вызваны в суд по делу о незаконном использовании музыки House of the rising sun во время короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Об этом сообщает Court House News.

За своё вчерашнее выступление американцы получили 75 баллов. Они идут на 11-м месте после короткой программы.

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 14:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Россия 1».

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