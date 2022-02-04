Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются в командном турнире. LIVE

Сколько баллов внесут Кондратюк, Синицина/Кацалапов и Мишина/Галлямов в копилку сборной? Оперативные результаты в режиме онлайн-трансляции.

В пятницу, 4 февраля, состоится первый день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. В борьбу вступят мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. Россию представят Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Начнутся соревнования в 4:55 по московскому времени. Транслировать командный турнир фигуристов в прямом эфире будет Первый канал.

Главными соперниками сборной России в борьбе за золото станут команды США, Японии и Китая. Нашим фигуристам необходимо набирать максимальные баллы уже в первый день соревнований.

Сколько очков принесут Кондратюк, Синицина/Кацалапов и Мишина/Галлямов в копилку сборной?

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