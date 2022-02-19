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Александр Легков поддержал Артёма Мальцева, оставшегося без медали в масс-старте

Александр Легков поддержал Артёма Мальцева, оставшегося без медали в масс-старте
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поддержал Артёма Мальцева, который не сумел завоевать медаль в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Артём финишировал четвёртым. Золото завоевал Александр Большунов, серебро — Иван Якимушкин.

«Друг, ты огромный молодец. Всё ещё будет. У меня много было таких мест», — написал Легков в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Легкова

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Масс-старт
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7.
2. Иван Якимушкин (Россия) — +5,5.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0.
4. Артём Мальцев (Россия) +10,7..
6. Денис Спицов (Россия) +26,2.

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