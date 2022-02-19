Изменено время начала женского лыжного масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) объявили об изменении времени начала женского лыжного масс-старта на 30 км свободным стилем. Гонка состоится в последний день Олимпиады, 20 февраля.

Изначально старт был запланирован на 9:30 мск. По новым данным гонка начнётся в 6:00 в связи с сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями.

Сегодня было изменено время старта мужского масс-старта, а также была сокращена дистанция — с 50 до 30 км.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Масс-старт

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7.

2. Иван Якимушкин (Россия) — +5,5.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0.

4. Артём Мальцев (Россия) +10,7..

6. Денис Спицов (Россия) +26,2.

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