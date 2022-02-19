Журова предложила выдвинуть Большунова на национальную премию «Лучший спортсмен 2022 года»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова предложила выдвинуть российского лыжника Александра Большунова на национальную премию «Лучший спортсмен 2022 года».

«Я не пророк, но это заслуженно. Очень рада, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр. У нас есть спортивная национальная премия, где я являюсь председателем экспертного жюри. Саша правда у нас уже был — вот не знаю, будет ли он выдвигаться теперь, потому что там есть условие, что раз в 10 лет можно выдвигаться. Не помню, распространяется ли это на спортсменов, потому что по большому счёту Саша – претендент на звание лучшего спортсмена года.

Мы понимаем, что ещё спортсмены-летники не выступали — может быть, кто из них ещё что-то продемонстрирует, какие-то феноменальные результаты на чемпионатах мира. Если не это условие, то для меня, конечно, на данный момент Саша — первый претендент на звание лучшего спортсмена 2022 года», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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