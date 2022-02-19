Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: когда выступают российские пары

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступают с произвольной программой.



Россию представят три пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Российские пары выступят в последней разминке.

Бойкова и Козловский выйдут на лёд в 16:21 мск, Мишина и Галлямов — в 16:29, Тарасова и Морозов — в 16:37.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает восьмое место.

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