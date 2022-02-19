«Лучшая гонка в карьере». Якимушкин опубликовал пост о завоевании серебра на Олимпиаде

Российский лыжник Иван Якимушкин опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания серебряной медали в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Сегодня была лучшая гонка в моей карьере, невероятно рад завоевать личную медаль на Олимпиаде, а все прошлые трудности и неудачи только увеличивают её ценность. Спасибо всем болельщикам за поддержку и особая благодарность тренерскому штабу за доверие. Уже через неделю планирую выйти на старт на этапе Кубка мира в Финляндии, увидимся там!» — написал Якимушкин.

Пост доступен в «инстаграме» Ивана Якимушкина.

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