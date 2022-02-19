Владимир Путин обратился к Александру Большунову

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 19 февраля, Большунов выиграл золото в масс-старте.
«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с ещё одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота.
Отличная подготовка, характер и воля, точный расчёт сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную «копилку» нашей сборной. Желаю Вам новых успехов и всего самого доброго», — приводит текст поздравления Путина официальный сайт главы государства.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 19 февраля 2022
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
14:58
-
14:57
-
14:52
-
14:47
-
14:43
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:13
-
14:05
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:39
-
13:37
-
13:36
-
13:36
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:30
-
13:30