Владимир Путин обратился к Александру Большунову

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 19 февраля, Большунов выиграл золото в масс-старте.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с ещё одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота.

Отличная подготовка, характер и воля, точный расчёт сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную «копилку» нашей сборной. Желаю Вам новых успехов и всего самого доброго», — приводит текст поздравления Путина официальный сайт главы государства.

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