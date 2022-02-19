Алексей Петухов — о Йоханнесе Клебо: если сходит с гонки, значит, со слабым характером

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов прокомментировал решение норвежца Йоханнеса Клебо сняться с масс-старта на Олимпиаде в Пекине по ходу гонки.
«Клебо? Неприятно смотреть, когда спортсмены сходят с дистанции. Не так важно, в каком состоянии спортсмен: если принял решение бежать, то должен дойти до финиша. Если спортсмен сходит, значит, со слабым характером. Поступили новости о том, что он не спал ночь, будто у него инфекция. Если норвежская пресса не лукавит, то пожелаем ему восстановиться», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 19 февраля 2022
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
14:58
-
14:57
-
14:52
-
14:47
-
14:43
-
14:39
-
14:26
-
14:20
-
14:13
-
14:05
-
13:59
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:39
-
13:37
-
13:36
-
13:36
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:30
-
13:30