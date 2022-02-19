Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Алексей Петухов — о Йоханнесе Клебо: если сходит с гонки, значит, со слабым характером

Алексей Петухов — о Йоханнесе Клебо: если сходит с гонки, значит, со слабым характером
Комментарии

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов прокомментировал решение норвежца Йоханнеса Клебо сняться с масс-старта на Олимпиаде в Пекине по ходу гонки.

«Клебо? Неприятно смотреть, когда спортсмены сходят с дистанции. Не так важно, в каком состоянии спортсмен: если принял решение бежать, то должен дойти до финиша. Если спортсмен сходит, значит, со слабым характером. Поступили новости о том, что он не спал ночь, будто у него инфекция. Если норвежская пресса не лукавит, то пожелаем ему восстановиться», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Елена Вяльбе — о масс-старте: господи, я сейчас такая счастливая! Клебо пускай не бегает
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022