Алексей Петухов — о Йоханнесе Клебо: если сходит с гонки, значит, со слабым характером

Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов прокомментировал решение норвежца Йоханнеса Клебо сняться с масс-старта на Олимпиаде в Пекине по ходу гонки.



«Клебо? Неприятно смотреть, когда спортсмены сходят с дистанции. Не так важно, в каком состоянии спортсмен: если принял решение бежать, то должен дойти до финиша. Если спортсмен сходит, значит, со слабым характером. Поступили новости о том, что он не спал ночь, будто у него инфекция. Если норвежская пресса не лукавит, то пожелаем ему восстановиться», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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