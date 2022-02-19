Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Вяльбе — о Клебо: не надо его хейтить. В таком состоянии не каждый бы вышел на старт

Вяльбе — о Клебо: не надо его хейтить. В таком состоянии не каждый бы вышел на старт
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о пятикратном олимпийском чемпионе, норвежском лыжнике Йоханнесе Хёсфлоте Клебо, который принял решение финишировать в масс-старте на 30 км в рамках Игр в Пекине (Китай).

«Не надо его хейтить. Норвежцы сказали, что у Йоханнеса диарея. Уже два дня. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

«Клебо сломался». Золотой мальчик Норвегии сдался даже на усечённом марафоне «Клебо сломался». Золотой мальчик Норвегии сдался даже на усечённом марафоне
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022