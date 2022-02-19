Вяльбе — о Клебо: не надо его хейтить. В таком состоянии не каждый бы вышел на старт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о пятикратном олимпийском чемпионе, норвежском лыжнике Йоханнесе Хёсфлоте Клебо, который принял решение финишировать в масс-старте на 30 км в рамках Игр в Пекине (Китай).
«Не надо его хейтить. Норвежцы сказали, что у Йоханнеса диарея. Уже два дня. В таком состоянии далеко не каждый рискнул бы выйти на старт», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».
Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро досталось Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.
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- 19 февраля 2022
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