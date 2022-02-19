Видеообзор исторической победы Большунова в усечённом марафоне на Олимпиаде-2022 в Пекине

Лыжники завершили выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В заключительной гонке у мужчин – 30-километровом масс-старте – свободным стилем победу одержал россиянин Александр Большунов. Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics.

Напомним, перед стартом гонки организаторами было принято решение сократить дистанцию марафона с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий. На половине дистанции снялся лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Завтра, 20 февраля, состоится заключительная лыжная гонка – женский марафон на 30 км. Изначально его старт был запланирован на 9:30 мск. По новым данным гонка начнётся в 6:00 мск в связи с сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями.

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