Глава ФФККР отреагировал на серебряные и бронзовые медали спортивных пар на Олимпиаде

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.
«Что тут сказать? Все наши пары откатались очень хорошо! Их лучший прокат!» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия).
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).
4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия).
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