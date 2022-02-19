Глава ФФККР отреагировал на серебряные и бронзовые медали спортивных пар на Олимпиаде

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.



«Что тут сказать? Все наши пары откатались очень хорошо! Их лучший прокат!» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Спортивные пары. Итоговое положение



1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай).

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия).

3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия).

4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия).



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.