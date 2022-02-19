Костомаров — об итогах пар на ОИ: китайцы есть китайцы. Тарасова и Морозов дали максимум

Бывший российский фигурист Роман Костомаров прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.



«Всё равно очень неплохо! Китайцы есть китайцы. Они давно себя зарекомендовали, откатались безошибочно. У них есть всё для победы. Но наши ребята молодцы, выдали свой максимум. Долго к этому шли. Второе место для Тарасовой и Морозова очень круто, я их поздравляю», — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



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