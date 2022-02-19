Фигуристы группы Этери Тутберидзе завоевали четыре медали на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) воспитанники группы Этери Тутберидзе завоевали четыре медали.
Олимпийской чемпионкой в соревнованиях в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Александра Трусова, впервые приземлившая пять четверных прыжков в произвольной программе на официальном турнире. Камила Валиева помогла сборной России выиграть золото в командном турнире. Спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевала серебряные медали в парном катании.
Отметим, что ещё одну медаль могла принести группе Тутберидзе Валиева в личном турнире, однако из-за расследования по подозрению в нарушении антидопинговых правил Камила осталась только четвёртой. Тарасова и Морозов в борьбе за золото 0,63 балла уступили китайской паре Вэньцзин Суй/Хань Цун.
- 19 февраля 2022
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