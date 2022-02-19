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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022, короткая программа, пары: онлайн-трансляция 19 февраля, Россия против Китая

Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото с могучими китайцами. LIVE
Андрей Гуров
Олимпиада-2022
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Тарасова/Морозов, Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский противостоят Суй/Хань в Пекине. Невероятная битва!

В субботу днём, 19 февраля, произвольной программой завершатся соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Главные конкуренты россиян — китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступающие на родной земле. Наши фигуристы рассчитывают минимум на две медали.

По итогам короткой программы Тарасова/Морозов идут на втором месте, Мишина и Галлямов — на третьем, а Бойкова/Козловский — на четвёртом. Однако в произвольной всё может в корне измениться. Пока все три российские пары уступают китайцам, но у нас по-прежнему огромные шансы на золото.

Начнутся соревнования в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать телеканал «Россия 1».

Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата». Болеем за наших!

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
19 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Не началось
Порядок и время выхода российских пар на лёд
Live Павел Панышев

Главное, что нужно знать перед развязкой соревнований спортивных пар на Играх в Пекине.

Фигурное катание на Олимпиаде, пары. Прямая трансляция, время старта Фигурное катание на Олимпиаде, пары. Прямая трансляция, время старта
13:05 Павел Панышев

Порядок и время выхода российских пар на лёд

Главные фавориты выступят в четвёртой разминке:
13. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) — 16:21.
14. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) — 16:29.
15. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) — 16:37.
16. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).

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