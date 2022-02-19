Олимпиада-2022. Российские фигуристы бьются за золото с могучими китайцами. LIVE

В субботу днём, 19 февраля, произвольной программой завершатся соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Главные конкуренты россиян — китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступающие на родной земле. Наши фигуристы рассчитывают минимум на две медали.

По итогам короткой программы Тарасова/Морозов идут на втором месте, Мишина и Галлямов — на третьем, а Бойкова/Козловский — на четвёртом. Однако в произвольной всё может в корне измениться. Пока все три российские пары уступают китайцам, но у нас по-прежнему огромные шансы на золото.

Начнутся соревнования в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире их будет транслировать телеканал «Россия 1».



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