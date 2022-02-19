Ирина Роднина оценила выступление российских пар на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.



«Я очень довольна и рада за Тарасову и Морозову. Всегда говорила, что эта пара мне нравится больше остальных: как они подобраны, как выглядят… У них был тяжёлый поиск себя. Ровно четыре года назад на олимпийском дебюте они то ли сломались, то ли всегда были вторым номером в сборной, а тут вдруг оказались первым. В Пекине у них и короткая, и произвольная программа замечательные. Они справились с элементами и эмоциями. Реально красивая пара — мы же не можем это отрицать.



За питерских ребят я тоже очень рада. Мы должны понимать, что они так высоко поднялись — третье и четвёртое место. У них всё впереди. Да, были небольшие помарки, но это те помарки, которые не портят общее впечатление. Прокаты на Олимпиаде — мощный задел на следующее четырёхлетие. Самое главное — не упустить это», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.