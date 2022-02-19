Илья Авербух подвёл итоги соревнований пар на Олимпиаде

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.



«Здорово, что у нас серебро. Справились с волнением! Это достойнейшая медаль, серебро с золотым отливом. Тарасова и Морозов обыграли очень сильных соперников, хотя даже Мишина и Галлямов блистали по технике. Но им не хватило художественности в программе. За Мишиной и Галлямовым всё четырёхлетие. Поздравляю Тамару Москвину и Этери Тутберидзе с Максимом Траньковым», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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