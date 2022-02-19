Авербух объяснил, за счёт чего китайцы опередили Тарасову и Морозова на ОИ

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением об итогах соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По мнению Авербуха, судьи справедливо поставили на первое место китайскую пару.
«Китайцы компенсировали свою ошибку потрясающим исполнением своих всех остальных элементов. Выбросы фантастические, подкрутка отличная, выезды. Совсем чуть-чуть, но китайцы были убедительнее. Медаль даётся и по совокупности. В четырёхлетии они проделали феноменальную работу. Всё закономерно», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 19 февраля 2022
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:05
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:38
-
16:29
-
16:18
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:48
-
15:45
-
15:25