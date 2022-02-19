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Авербух объяснил, за счёт чего китайцы опередили Тарасову и Морозова на ОИ

Авербух объяснил, за счёт чего китайцы опередили Тарасову и Морозова на ОИ
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Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением об итогах соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. По мнению Авербуха, судьи справедливо поставили на первое место китайскую пару.

«Китайцы компенсировали свою ошибку потрясающим исполнением своих всех остальных элементов. Выбросы фантастические, подкрутка отличная, выезды. Совсем чуть-чуть, но китайцы были убедительнее. Медаль даётся и по совокупности. В четырёхлетии они проделали феноменальную работу. Всё закономерно», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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