Козловский: нам сегодня позорно недодали оценок

Российский фигурист Дмитрий Козловский остался недоволен оценками, которые он получил вместе с партнёршей Александрой Бойковой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине (Китай). Судьи оценили их прокат в 141,91 балла, они заняли четвёртое место.



«Когда увидели оценки, испытали шок. 141 балл за произвольную мы набирали ещё три года назад, когда только вышли из юниоров. Считаем, что нам не просто недодали сегодня, а позорно недодали. Да, была одна помарка, но есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, почему за поддержку в короткой программе нам поставили третий уровень, а на чемпионате мира в Стокгольме за точно такое же исполнение этого элемента мы получили четвёртый уровень? Причём и там, и здесь работали одни и те же судьи. Почему они посчитали, что на Олимпиаде нужно оценивать фигуристов по-другому, мы не знаем. Для нас сегодня чемпионы — это Женя Тарасова и Володя Морозов. Да, китайцы выполнили сложнейшую четверную подкрутку, но при этом они грубо ошиблись на прыжке», — цитирует Козловского «РИА Новости».

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