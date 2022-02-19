Татьяна Тарасова прокомментировала итоги выступления российских пар на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показали четвёртый результат.
«Серебро, бронза и четвёртое место. Это здорово! Китайцы — выдающаяся пара, они всю жизнь прошли вместе. Катаются великолепно с новыми элементами. Почти наверняка для них это последняя Олимпиада. Надо это понимать
Тарасова и Морозов выдали прокат всей своей жизни. Очень счастлива за них. Они огромные молодцы», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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