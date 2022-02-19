Энберт — о серебре Тарасовой и Морозова: ребята сделали максимум — чисто и вдохновенно

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением об итогах соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показала четвёртый результат.

«Очень рад за Вову и Женю. Очень болел за них и болею сейчас. Уже много раз говорил, что мы с ними вместе катались, вместе выступали в команде, вместе много сборов проводили. Очень рад, что им удалось в такой важный момент показать свои программы, откатать так чисто и вдохновенно, сделать свой максимум. Я очень рад, что у них это получилось. Искренне радуюсь, они просто огромные молодцы.



Мишина и Галлямов тоже прекрасно откатали свою программу. Надо смотреть протоколы, чтобы точно определить, какие баллы у кого и за что. Но это две прекрасные, чистые программы. Две прекрасные российские пары. Мне было очень приятно на них смотреть.



Говоря о Бойковой и Козловском, Саша почти упала, ещё где-то уровень, видимо, потеряли. Я думаю, что у них ещё своя Олимпиада впереди — мы ещё увидим их на пьедестале Олимпийских игр», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.