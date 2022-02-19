Татьяна Тарасова оценила выступление сборной России по фигурному катанию на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о результатах российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине (Китай). Российские фигуристы выиграли командный турнир. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, Александра Трусова стала бронзовым призёром. В соревнованиях танцевальных пар серебро выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призёрами, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряными.
«Олимпиаду для нашей сборной оцениваю хорошо! Есть возможности на следующей Олимпиаде быть первыми в танцах, первыми в парах. Везде боролись, кроме мужчин, но там свои герои», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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