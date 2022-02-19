Энберт объяснил, почему китайской паре удалось опередить россиян в борьбе за золото ОИ

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением об итогах соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Китайская пара откатала прекрасно. У них была ошибка на прыжке, но была четвёртая подкрутка и было просто блестящее исполнение всех элементов. Я думаю, что там плюсы за все элементы просто огромные. Китайцы много делают для фигурного катания. У них много заслуг, красота катания и сложность элементов. Они действительно прекрасны. За счёт чистоты исполнения всех элементов и четверной подкрутки они с таким небольшим отставанием вышли вперёд.
Обидно, но это спорт. Кто-то отстал на сколько-то сотых, кто-то отстал на сколько-то баллов. Спорт есть спорт. Но Вова с Женей просто красавцы. Очень рад за них», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 19 февраля 2022
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