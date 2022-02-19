Урманов: ради серебра Тарасова и Морозов преодолели массу трудностей — красавчики!

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов поделился мнением о завоевании серебряных медалей на Олимпийских играх в Пекине (Китай) российской спортивной парой Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Золотую медаль завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.
«Я получил огромное удовольствие от сегодняшних выступлений! Это праздник фигурного катания! Китайцы — просто красавчики, как и Тарасова с Морозовым. Я их поздравляю, мне так радостно за них!
У них были сложности во взаимоотношениях, проблемы с тем, где и с кем тренироваться — была масса моментов и трудностей, которые пришлось преодолеть. Все участники отдали всё, что они могут на сегодняшний момент», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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