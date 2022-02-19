Сорин: норвежцам нужно что-то менять в подготовке, чтобы бороться с россиянами

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что норвежским лыжникам нужно больше тренироваться в сложных условиях. По мнению специалиста, в этом случае норвежцы смогут противостоять соперникам из России.



«Норвежцам нужно больше тренироваться в сложных условиях. Оказались ли они не готовы? Я не знаю деталей, как они готовились к Олимпийским играм. Но, наверное, им нужно что-то менять», — цитирует Сорина TV2.

Сегодня, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоялся мужской марафон. Из-за плохих погодных условий дистанцию сократили с 50 до 30 км. Победителем стал россиянин Александр Большунов, он выиграл уже третье золото на Олимпиаде. Лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо сошёл с дистанции из-за плохого самочувствия.

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