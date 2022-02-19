Матвеева рассказала, кто из россиянок может составить конкуренцию Йохауг в марафоне на ОИ

Бывшая российская лыжница Наталья Матвеева рассказала об ожиданиях от женской марафонской гонки, которая состоится на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 20 февраля. Она завершает лыжную программу Олимпиады.
«У сборной России высокие шансы на золото в женском марафоне. У нас сильный состав: Непряева и Сорина точно могут составить конкуренцию Йохауг. У наших девушек, как и у ребят, на этой Олимпиаде такое количество медалей, сколько не было ни на одних Играх ранее. Фигуристы и лыжники тянут нас за собой», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Сегодня, 19 февраля, в Пекине состоялся мужской марафон. Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 19 февраля 2022
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