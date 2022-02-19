Панжинский — о предстоящем женском марафоне: есть Йохауг и все остальные

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский высказался о предстоящем женском марафоне на Олимпиаде в Пекине (Китай). Эксперт предположил, сможет ли кто-то составить конкуренцию норвежке Терезе Йохауг



«В марафоне на 30 км есть Терезе Йохауг и все остальные. На 30 километрах коньком норвежка будет очень сильна. Учитывая, что это её последняя гонка на Олимпийских играх, она приложит максимум усилий, чтобы завершить свою олимпийскую историю на очень высокой ноте», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.



Женский марафон будет проходить завтра, 20 февраля. Он завершит лыжную программу на Олимпиаде в Пекине.

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