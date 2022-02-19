Панжинский оценил шансы российских лыжниц на медали в марафоне на Олимпиаде

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский поделился ожиданиями от женского марафона, который состоится на Олимпиаде в Пекине (Китай) завтра, 20 февраля.

«Наталья Непряева проводит Олимпиаду на высокой ноте: практически все гонки завершаются медалями — кроме одного досадного четвёртого места с одной десятой секунды отставания. Наталья будет бороться, особенно после обидного поражения на финише командного спринта. Частичка злости будет двигать её к очередной медали.



Татьяна Сорина после золота в эстафете заявила, что хочет личную медаль. Предыдущие гонки не складывались. Возможно, сейчас психологическое давление спадёт, после чего она сможет раскрыться и показать себя. У неё уже есть подиум в коньковой гонке в масс-старте в этом сезоне, почему бы ей не побороться за олимпийскую медаль на марафоне?



Анастасия Рыгалина прекрасно выступила на этих Олимпийских играх. В единственной гонке у неё было хорошее состояние. Сумела ли она удержать его после практически двух недель Олимпийских игр? Большой вопрос. Анастасии немного досадно, что ей не нашлось места в эстафетной четвёрке, хотя она заслуживала его. Пожелаем ей проявить себя, бороться и сотворить настоящую сенсацию.



Мария Истомина — тёмная лошадка. Ни разу не выходила на старт этих Олимпийских игр. Что ждать — непонятно даже для неё самой. Многое о Марии говорит тот факт, что она тренируется под руководством Юрия Викторовича Бородавко. Все его спортсмены, которые приехали на Олимпийские игры, уезжали с медалями. Кроме Марии Истоминой, которая ещё не выходила на старт. Пожелаем Марии завтра блеснуть и наделать шуму», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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