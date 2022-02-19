Крянин — о женском марафоне: верю, что первые четыре места будут за российскими лыжницами

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о предстоящем женском марафоне на Олимпиаде в Пекине (Китай). Заключительная гонка Олимпийских игр состоится завтра, 20 февраля.
«Наши девушки хотят золото: будут прикладывать все усилия, чтобы завоевать его в предстоящем марафоне. У Маши Истоминой всё ещё нет медали, поэтому она выйдет на гонку с дополнительной мотивацией. Задача — все должны вернуться с медалями! Верю, что первые четыре места будут за российскими лыжницами. Понять, как бороться с Йохауг — уже задача девочек.
Олимпийские игры для наших лыжников просто шикарные. Не помню такого количества медалей. В каждой гонке у россиян медали, что может быть лучше? У сборной России благодаря Елене Вяльбе есть грамотно выстроенная система. Я горжусь, что у нас есть такие спортсмены», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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