Александра Бойкова подвела итоги выступления на Олимпийских играх

Чемпионка Европы – 2020 Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, подвела итоги старта дуэта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, более 17 баллов уступив бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. В отличие от российских пар, попавших на олимпийский пьедестал, Бойкова и Козловский допустили небольшие ошибки в своих программах. Однако не столь значительные, чтобы разница в оценках была так велика.
«Мама, папа, мы на Олимпиаде! Да, пока что четвёртые, но зато с борьбой, с сильными соперниками!
Спасибо за весь опыт, который мы тут получили. И спасибо моему прекрасному партнёру, с которым мы проделали большой путь сюда. Уверена, что нас ждёт счастливая совместная дорога в спорте и дальше медали», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
- 19 февраля 2022
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