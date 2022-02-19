Фетисов: Валиева получила поддержку от президента страны, она в порядке

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой. Фетисов был в числе тех, кто встретил 15-летнюю фигуристку в Москве после прилёта из Пекина (Китай) с Олимпийских игр. В Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала, в её пробе обнаружили запрещённый препарат.
«Специально приехал в Шереметьево встретить Камилу. Узнал, что прилетает. Никогда ни за кого не переживал, как за неё. Не общалась с болельщиками? Я её понимаю как бывший спортсмен. Могу представить ту ситуацию, в какой она была. Как она с этим справлялась.
Она неслучайно влюбила в себя всю страну. И вернулась, на минуточку, олимпийской чемпионкой.
Мы пообщались с ней до выхода в терминал. Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь её поддерживают, что она ни в чём не виновата.
Сказал: «Ты должна выходить в люди и улыбаться». Потому что четыре года пролетят быстро, и ты опровергнешь стереотип о том, что юные чемпионки могут выигрывать только одну Олимпиаду.
Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться». Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества.
Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», — цитирует Фетисова «Собеседник».
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