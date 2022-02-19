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Холунд согласился с Сориным, что норвежским лыжникам нужно изменить подготовку

Холунд согласился с Сориным, что норвежским лыжникам нужно изменить подготовку
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд поделился мнением о выступлении команды на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Холунд согласился с тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным, который сказал, что норвежцам нужны изменения в подготовке.

«Нам нужно признать, что есть кто-то лучше нас, что кто-то лучше подготовился. Мы хорошо попадали с подводкой много лет, но здесь мы выступаем плохо. Нет смысла искать отмазки, но ситуация обстоит так. Нужно оценить всё и посмотреть, что можно сделать, чтобы лучше проявить себя в следующем сезоне», — приводит слова Холунда TV2.

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