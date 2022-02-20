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Дмитрий Козловский: хочется верить, что Олимпиада в Милане пройдёт на доковидном уровне

Дмитрий Козловский: хочется верить, что Олимпиада в Милане пройдёт на доковидном уровне
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался об атмосфере на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Бойкова и Козловский заняли четвёртое место.

«Ввиду всех ковидных ограничений на Олимпиаде преимущественно присутствовали граждане Китая. И как любые граждане любой страны они, естественно, поддерживают своих. Это правильно. Это мне кажется основой Олимпийских игр. Это как объединение наций — люди приезжают и болеют за своих спортсменов. Ввиду того, что отсутствовали представители других стран, в том числе и нашей, не имея возможности въехать в Китай, общая атмосфера Игр получилась очень специфической. Поэтому хочется верить, что Олимпиада, которая пройдёт в Милане, куда мы планируем готовиться следующие четыре года, пройдёт на доковидном уровне», — приводит слова Козловского пресс-служба ФФККР.

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