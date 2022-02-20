Американская лыжница рассказала, что использовала носки на батарейках в командном спринте

33-летняя представительница сборной США по лыжным гонкам Рози Бреннен рассказала, что использовала носки с подогревом на батарейках во время командного спринта классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«У меня на ноге батарейка, которая греет носки. Тогда мои пальцы ног не замёрзнут», — приводит слова Бреннен Expressen.

Победу в командном спринте одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали.

Сборная США в составе Рози Бреннен и Джесси Диггинс финишировали на пятом месте.

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