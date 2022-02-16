Непряева собрала полный комплект наград Олимпиады. Удержалась в зарубе командного спринта!

На зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся командный спринт в лыжных гонках. Сборную России представляли Юлия Ступак и Наталья Непряева. На этой Олимпиаде наши девушки уже успели стать олимпийскими чемпионками ¬– вместе с Татьяной Сориной и Вероникой Степановой они завоевали золото в эстафете. А Непряева, помимо этого, стала второй в скиатлоне. Так что сегодня от российских спортсменок ждали очередного триумфа.
Выступление в командном спринте девушки начали со второго полуфинала. После четвёртой передачи эстафеты они были лишь шестыми, но незадолго до финиша без проблем вышли в лидеры. Показав время 23:00.47, россиянки стали первыми и напрямую отобрались в решающий забег.
Соперницами российского дуэта по финалу стали сборные Финляндии, Швеции, Норвегии, США, Германии, Польши, Австрии, Франции и Швейцарии. На первых двух этапах все 10 спортсменок шли достаточно плотно. После второй передачи эстафеты россиянки были пятыми, но всего в секунде от лидера. А замыкавшая десятку сборная Франции отставала от нашей команды на 3,8 секунды.
Помимо этого, на третьем этапе неприятный инцидент произошёл с норвежками. Тириль Венг и Майкен Касперсен Фалла и так шли чуть позади, на седьмой позиции. А потом Тириль сломала палку об шведскую соперницу и потеряла драгоценные секунды. В итоге после третьей передачи эстафеты они откатились на предпоследнее место и уже не смогли отыграть отставание, финишировав лишь седьмыми.
Наши же девушки до последней передачи эстафеты держались в группе лидеров, занимая третье-четвёртое место с отставанием примерно в три секунды. На своём заключительном этапе Юлия Ступак финишировала четвёртой, пропустив вперёд немку Катарину Хенниг, финку Кристу Пярмякоски и американку Рози Бреннен. Шансы на медаль у нас, само собой, оставались – вся надежда была на Наталью Непряеву.
И на заключительном этапе ей удалось разогнаться и вклиниться в борьбу за медали! На подъёме Непряева даже обогнала всех соперниц и вырвалась на первое место. Уже тогда было очевидно, что в командном спринте у России будет медаль. Но удержать лидерство до самого финиша Наталье, к сожалению, не удалось. Сначала с россиянкой боролась шведка Йонна Сундлинг, а на финишной прямой отсидевшаяся позади немка Виктория Карль опередила их обеих и вырвала олимпийское золото. У России – бронза.
Медалей в командном спринте у россиянок не было с 2010 года. Тогда в Ванкувере Ирина Хазова и Наталья Коростелёва также завоевали бронзу.
Наталья Непряева собрала полный комплект медалей в Пекине и домой вернётся с тремя наградами разного достоинства. Как минимум, ведь впереди ещё марафон. А для Юлии Ступак эта медаль стала третьей бронзой в карьере. Поздравляем девушек!
- 16 февраля 2022
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