Александр Галлямов опубликовал пост после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме» после занятого третьего места в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Он выступал в паре с Анастасией Мишиной.

«Огромное спасибо всем, кто помогал на таком сложном пути! Мы очень рады, что удалось завоевать олимпийскую медаль, и даже на этом мы не остановимся!» — написал Галлямов в своём «инстаграме».

Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун. Серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все призёры показали безошибочные прокаты.

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