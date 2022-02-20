Александр Галлямов опубликовал пост после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине
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Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме» после занятого третьего места в соревновании спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Он выступал в паре с Анастасией Мишиной.
«Огромное спасибо всем, кто помогал на таком сложном пути! Мы очень рады, что удалось завоевать олимпийскую медаль, и даже на этом мы не остановимся!» — написал Галлямов в своём «инстаграме».
Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун. Серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все призёры показали безошибочные прокаты.
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