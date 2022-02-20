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Йохауг отреагировала на использование американской лыжницей носков на батарейках на ОИ

Йохауг отреагировала на использование американской лыжницей носков на батарейках на ОИ
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг прокомментировала использование американской лыжницей Рози Бреннен носков с подогревом на батарейках во время командного спринта классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Я не знала об этом. Это вообще разрешено с такими электронными вещами? Я не знаю, какие сейчас правила, но раньше нам не разрешали такие использовать. У меня самой нет электрических носков, так что, может быть, я могу одолжить шерстяные носки у сестёр Венг?», — приводит слова Йохауг Expressen.

Победу в командном спринте одержала сборная Германии. Золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали.

Сборная США в составе Рози Бреннен и Джесси Диггинс финишировали на пятом месте.

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