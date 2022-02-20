Австрия выиграла золото ОИ-2022 в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту

Сборная Австрии выиграла золото в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В финале австрийцы победили Германию. Бронза досталась Норвегии.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Смешанные командные соревнования

1. Австрия (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц).

2. Германия (Лена Дюрр, Юлиан Раухфус, Эмма Айхер, Александер Шмид).

3. Норвегия (Мария Тереза Твиберг, Фабиан Вилькенс Сольхейм, Теа Луиза Стьернесунд, Тимон Хёуган).

Сборная России (Юлия Плешкова, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко) в 1/8 финала проиграла Италии (1:3).

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