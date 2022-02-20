Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Австрия выиграла золото ОИ-2022 в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту

Австрия выиграла золото ОИ-2022 в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту
Комментарии

Сборная Австрии выиграла золото в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В финале австрийцы победили Германию. Бронза досталась Норвегии.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Смешанные командные соревнования
1. Австрия (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц).
2. Германия (Лена Дюрр, Юлиан Раухфус, Эмма Айхер, Александер Шмид).
3. Норвегия (Мария Тереза Твиберг, Фабиан Вилькенс Сольхейм, Теа Луиза Стьернесунд, Тимон Хёуган).

Сборная России (Юлия Плешкова, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко) в 1/8 финала проиграла Италии (1:3).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Командные соревнования. Большой финал
20 февраля 2022, воскресенье. 05:37 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Германия
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева сошла! Россиянки потеряли шанс на медали? LIVE Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Непряева сошла! Россиянки потеряли шанс на медали? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022