Ирина Роднина назвала самую красивую пару в фигурном катании
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поздравила Евгению Тарасову и Владимира Морозова с завоеванием серебра в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
«Поздравляю с красивым, безошибочным катанием, высоким накалом эмоций и серебряной медалью Олимпийских игр в Пекине! Очень за ребят рада, долго ждали от них такого катания. И для меня на сегодня это самая красивая пара», — написала Роднина.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Родниной.
Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Бронза досталась россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
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