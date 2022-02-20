Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине (Китай) по ходу гонки, пройдя треть дистанции.

В состав сборной России на масс-старт на 30 км свободным стилем также вошли: Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Сорина также стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Женский масс-старт является последней лыжной гонкой на Играх-2022. Сборная России на Олимпиаде в Пекине пока завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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