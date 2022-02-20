Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине

Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Российская лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине (Китай) по ходу гонки, пройдя треть дистанции.

В состав сборной России на масс-старт на 30 км свободным стилем также вошли: Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Сорина также стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Женский масс-старт является последней лыжной гонкой на Играх-2022. Сборная России на Олимпиаде в Пекине пока завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022