Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине
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Российская лыжница Наталья Непряева сошла с марафона на Олимпиаде в Пекине (Китай) по ходу гонки, пройдя треть дистанции.
В состав сборной России на масс-старт на 30 км свободным стилем также вошли: Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.
Непряева ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Сорина также стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Женский масс-старт является последней лыжной гонкой на Играх-2022. Сборная России на Олимпиаде в Пекине пока завоевала 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.
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