Губерниев — о женском марафоне: жалко, что страна не увидела финиш! Йохауг — королева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги женского лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине.

«Жалко, что страна не увидела финиш! Нужно было проявить щедрость и уважение к телезрителям и отдать гонку другому каналу, но Первому каналу виднее. Йохауг — королева! Сорина боролась за медаль, но соперницы сильнее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины

Масс-старт. 30 км свободным стилем

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.

2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.

5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...

9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...

17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.