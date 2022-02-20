Губерниев — о женском марафоне: жалко, что страна не увидела финиш! Йохауг — королева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги женского лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине.
«Жалко, что страна не увидела финиш! Нужно было проявить щедрость и уважение к телезрителям и отдать гонку другому каналу, но Первому каналу виднее. Йохауг — королева! Сорина боролась за медаль, но соперницы сильнее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
Масс-старт. 30 км свободным стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.
5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...
9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...
17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.
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