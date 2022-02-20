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Тренер Непряевой рассказал, почему лыжница сошла с марафона на Олимпиаде

Тренер Непряевой рассказал, почему лыжница сошла с марафона на Олимпиаде
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Юрий Бородавко, тренер российской лыжницы Натальи Непряевой, объяснил, почему спортсменка снялась по ходу марафона на Олимпийских играх в Пекине.

«Было видно, что у Наташи сразу что-то пошло не так. Я с ней пока не разговаривал, но было видно, что и по движению не пошло, и по всему остальному, поэтому решила сойти. Уже на первом круге всё было видно. Наташа уже уехала в отель», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
Масс-старт. 30 км свободным стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.
5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...
9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...
17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

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