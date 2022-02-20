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В сборной России по лыжным гонкам подвели итоги Олимпиады в Пекине

В сборной России по лыжным гонкам подвели итоги Олимпиады в Пекине
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление команды на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россияне завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды в лыжных гонках на Играх-2022.

«Это одно из лучших выступлений лыжников за всю истории. Выиграли две эстафеты, Большунов стал трёхкратным чемпионом, завоевал звание Короля лыж, а на Олимпиаде это редко кому удавалось. Всё супер, все очень довольны», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Первое место в зачёте лыжных гонок на Олимпиаде-2022 заняла Норвегия: 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

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