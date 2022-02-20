Крянин объяснил, почему Сорина проиграла борьбу за бронзу в марафоне на Олимпиаде-2022

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал результат соревнований лыжниц в масс-старте свободным стилем на 30 км на Олимпийских играх – 2022, где победу одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина (+2:37.2), заняла пятое место.



«Борьба за третье место была до последних метров. Йохауг здесь сильнейшая, ничего с этим не поделаешь, она это доказала. Диггинс — молодец, выдержала темп. Ей можно только рукоплескать. Гонка интересная, была борьба характеров. Это длинная дистанция, тем более, горы, сложные погодные условия. Может произойти всё, что угодно. Можно на последних 5 км проиграть всё, если выключатель срабатывает. Сорина немножко не дотянула, не повезло. Но радует, что боролась до последних метров.

Что касается Непряевой, то причин схождения с дистанции может быть много. Наташа, видимо, попыталась, работала, но что-то пошло не так. Если бы было всё нормально, она боролась бы. Надо выяснить причину, не в характере наших девчонок без причины покидать дистанцию», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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