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Тихонов: лыжники дали практически все медали сборной России на ОИ — к ним вопросов нет

Тихонов: лыжники дали практически все медали сборной России на ОИ — к ним вопросов нет
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился эмоциями от выступления команды российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Лыжная сборная достойно выступила на Олимпиаде — к ним никаких вопросов нет. Лыжники дали практически все медали сборной России на Олимпиаде. Молодцы, достойный результат. Поздравляем!», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, спортсмены сборной России завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды в лыжных гонках на зимней Олимпиаде в Пекине.

Первое место в зачёте лыжных гонок на Олимпиаде-2022 заняла команда Норвегии: у неё 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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