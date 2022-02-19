Какая же Елена Вяльбе крутая! Наши лыжники — лучшие на Олимпиаде, и это её заслуга

Елена Валерьевна Вяльбе – уникальное явление российского спорта. Она жёсткий менеджер, перевернувший систему и способный ответить так, что сказать в ответ будет нечего, но при этом переживающий за каждого своего спортсмена, будто это родной ребёнок. Вяльбе показывает, что не надо быть высокомерным чиновником или «эффективным бизнес-менеджером», чтобы проводить реформы, – достаточно быть человеком, болеющим за своё дело.

Кому-то она может не нравиться, хотя бы потому что не подбирает слов, а всегда говорит то, что думает. Или потому что открыто критикует своих спортсменов. Но всем очевидно, что Вяльбе вывела российские лыжи на новый уровень. И удалось ей это именно потому, что она такая, какая есть: громкая, жёсткая, эмоциональная и фанатеющая от лыж.

Пост, на который пришлось пробиться

Вяльбе избиралась на пост президента федерации лыжных гонок России ещё в 2004-м, но тогда проиграла выборы Владимиру Логинову. Пару лет она проработала вице-президентом и по совместительству тренировала сборную. В 2010-м она снова заявила свою кандидатуру на выборы, и в этот раз конкурентов у неё набралось немало: на пост претендовали тогдашний первый вице-президент Олимпийского комитета Игорь Казиков, олимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Иванов, спортсмен Николай Зимятов, предприниматель Дмитрий Пумпянский, техделегат FIS Георгий Кадыков и бывший начальник команд ЦСКА по зимним видам спорта Алексей Шадрин.

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Но высшее руководство подбор кандидатов не устроил, что явно читалось в предложении бывшего исполнительного директора ОКР Марата Бариева перенести выборы на пару месяцев. Мол, надо разобраться в санкциях FIS и в том, какие перемены хочет видеть международная федерация в российских лыжах. Для понимающих людей же это было лишь отговоркой, чтобы выждать время и попробовать продавить своего кандидата сверху – тем более что глава ОКР Александр Жуков, как тогда сообщалось, просил Вяльбе сняться.

В 2010-м FIS вынесла штрафные санкции ФЛГР за несоблюдение антидопинговых правил и раскритиковала федерацию за «недостаточную им приверженность». Кроме того, FIS настоятельно рекомендовала назначить новое руководство ФЛГР и обновить тренерскую команду, чтобы спортсмены подошли к домашней Олимпиаде «чистыми». Ранее на допинге были пойманы Юлия Чепалова, Сергей Ширяев, Евгений Дементьев, Наталья Матвеева и Нина Рысина.

Кандидаты на предложение Бареева не согласились, что по большей части предрешило исход выборов. Казиков и Иванов снялись, Зимятов поддержал кандидатуру Вяльбе, и по итогам тайного голосования она победила – набрала 77 голосов, а ближайший к ней делегат – всего 19.

Так лыжи России получили в качестве руководителя авторитетного в недавнем прошлом спортсмена, пользующегося поддержкой большинства регионов. Руководителя, которого не спустили на место сверху, а который пришёл проводить реальные реформы.

И хотя Вяльбе тогда сказала, что не собирается устраивать революцию, спустя десятилетие мы понимаем, что именно её она и совершила.

Борьба за чистоту: Вяльбе очистила лыжный спорт от допинга

Любовь Егорова, Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Юлия Чепалова, Сергей Ширяев – российские лыжники, которых ловили на допинге в конце 90-х – начале нулевых. Тогда к нашему лыжному спорту мир приклеил клеймо допингового позора, отмываться от которого и пришла Вяльбе.

Елена Валерьевна не раз подчёркивала, что против допинга, и этому её научили ещё в детстве, когда она только пришла в спорт. И добавляла: «Я знаю, что выигрывать соревнования любого уровня, в том числе и Олимпийские игры, можно абсолютно чистым».

Она жёстко сказала всем, что общаться с Георгием Родченковым запрещено, пообещав всем своим спортсменам: «Если узнаю, что они находятся близко рядом с этим человеком, вырву гланды вместе с яйцами. Может, и грубо, зато правда».

Фото: РИА Новости

Когда пошли новости, что всех лыжников, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи, подозревают в причастности к манипуляциям с допинг-пробами на Олимпиаде-2014, Вяльбе настаивала: все были чисты. Она говорила, что будет биться до самого конца, потому что её лыжники не были замешаны в подменах. «Будем бороться за правду, чего бы нам это ни стоило», – уверенно заявляла она.

Всех отстранили и лишили медалей, но потом оправдали – кроме трёх девушек. Юлия Иванова не стала подавать апелляцию и заключила соглашение с FIS (прекращение статуса «временное отстранение» в обмен на двухлетнюю дисквалификацию), что позже сделали Юлия Чекалёва и Анастасия Доценко, апелляции которых были удовлетворены лишь частично.

В 2018-м, когда лыжница Полина Ковалёва пропустила три допинг-теста в течение одного года, Вяльбе попросила для спортсменки четырёхлетнюю дисквалификацию вместо двухлетней. А когда из РУСАДА ей ответили, что за такое нарушение столько не дают, она заявила, что подумает о дополнительных санкциях.

Вяльбе вела и ведёт полномасштабную чистку от допинга в лыжах, и именно поэтому в сборной России уже давно не было случаев нарушений антидопинговых правил.

Новая система: Вяльбе изменила подход

«Для меня лыжи – не просто спорт, – признавалась она. – И я не просто руководитель федерации – это моя жизнь. Я в спорте была известным человеком, и хочу, чтобы нас и сейчас уважали за спортивные результаты и по-хорошему боялись. Мы должны быть всегда на высоте».

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Вяльбе постепенно перестроила систему: отказались от спринтерской группы, а также деления на две команды. Раньше мужчины и женщины тренировались отдельно – было всего две группы. Сейчас же спортсмены разбиты на четыре группы, которые тренируют тренеры с совершенно разными подходами – Маркус Крамер, Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков и Егор Сорин. У каждого свои методики и системы подготовки, из-за чего у спортсменов есть возможность не подстраиваться, а комфортно тренироваться в нужной группе.

Тренеров юниоров никто не дёргает вне зависимости от результатов, потому что главное – это развитие. Когда в лыжи приходят молодые, талантливые и голодные, их не торопят, на них не давят – их оберегают и учат. И при таком подходе мы получили тех звёзд, которые сейчас собирают медали в Пекине.

«Елена Валерьевна медленно, но уверенно создала за много лет целую «поточную линию» талантов – я всего лишь самый свежий её «продукт», понимаете? – написала Вероника Степанова у себя в «Инстаграме». – Причём всё это сделано именно в российских условиях, реалиях, под наш менталитет».

Лыжная мама: Вяльбе открыто критикует лыжников, но любит их как своих детей

Подход Вяльбе к работе совмещает в себе демократичную мягкость и диктаторскую строгость. Она может открыто критиковать спортсменов, но делает при этом всё, чтобы им было комфортно. «Мне важно, чтобы спортсмены ни в чём не нуждались, – говорила она. – Чтобы им ничего не мешало. Я искренне считаю, что если в команде нет обид, царит атмосфера взаимопонимания, то это помогает результату».

Вяльбе может говорить журналистам про лишний вес Непряевой, ласково называть девушек «моими табуретками», но всегда, что бы ни случилось, будет верить в своих лыжников и поддержит их в самые сложные моменты. Может дать совет, пожурить за сидение в соцсетях, поговорить один на один, если это требуется спортсмену, но никогда не даст никого из своих в обиду и пойдёт биться с журналистами. Ещё одно важное её качество – умение признавать собственные ошибки и извиняться перед лыжниками публично.

«Спортсмены – это мои дети, вижу их чаще, чем родных, общаюсь с ними больше», – не раз говорила Вяльбе. И не раз показывала, как переживает за каждого: болеет на трибунах громче остальных, плачет от счастья и крепко обнимает после финиша.

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Олимпиада в Пекине – уже лучшая в истории российских лыж. 11 медалей!

На Олимпиаду в Пхёнчхан лидерам сборной России не выдали приглашения, поэтому биться за медали поехали «молодые бойцы». Вяльбе тогда говорила, что будет счастлива и одной бронзе – из-за всех отстранений и сложностей, через которые тогда прошли российские спортсмены, эмоционально непросто было рассчитывать на большее. Золотых медалей завоевать не получилось, но всего наши лыжники взяли 8 наград: три серебра и пять бронз. И каждая медаль, как говорила Вяльбе, в той ситуации была на вес золота.

Прошло четыре года, и Елена Валерьевна перед поездкой на Игры озвучила медальный план: «У нас, по комплексной целевой программе, одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали». Каждый пункт был перевыполнен настолько, что эта Олимпиада стала самой успешной в истории по количеству медалей (11 наград) и второй после Нагано-1998 – по количеству золотых наград.

Золото Серебро Бронза Всего медалей 1994 🥇🥇🥇 🥈 🥉 5 1998 🥇🥇🥇🥇🥇 🥈🥈 🥉 8 2002 🥇🥇 🥈 🥉 4 2006 🥇🥇 🥈🥈 🥉🥉🥉 7 2010 🥇 🥈 🥉🥉 4 2014 🥇 🥈🥈🥈 🥉 5 2018 🥈🥈🥈 🥉🥉🥉🥉🥉 8 2022 🥇🥇🥇🥇 🥈🥈🥈🥈 🥉🥉🥉 11

Можно, конечно, утверждать, что эта Олимпиада стала провальной для норвежских лыжников. Но это лишь сопутствующий фактор нашего успеха – российские лыжи сейчас переживают лучший период в своей истории. И во многом это заслуга Вяльбе. Хотя она скромно говорит, что является «лишь маленьким винтиком в большом механизме».

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Да, проблемы с лыжным спортом в России остаются. Одна из них – и самая большая на данный момент – это отсутствие федеральных и региональных баз на высокогорье и среднегорье. Вяльбе по этому поводу открыто негодует: она уже 11 лет руководит лыжным спортом, за это время сменились три министра спорта, а проблема до сих пор не решена.

Но сейчас, после такого успеха наших лыжников, с системой Вяльбе, которая показывает результат, всё не просто может – а должно стать ещё лучше.